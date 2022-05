Bruce MacVittie: Der Schauspieler ist tot

Seine Karriere begann jedoch schon deutlich eher - und zwar im Theater. Unter Al Pacino in der Produktion "American Buffalo" stand er damals auf der Bühne. Der Schauspieler hatte in zahlreichen Produktionen auch Gastauftritte - so beispielsweise auch in "Sex and the City" und "Person of Interest". Eine große Hauptrolle blieb jedoch aus. Bruce MacVittie hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

