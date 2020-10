"BTN"-Star Nathalie Bleicher-Woth: Krasse Fremdgeh-Beichte!

Überraschende Fremdgeh-Beichte

Momentan ist die 23-Jährige verliebt, verbirgt ihre Freundin bisher allerdings noch vor ihren Followern. Diese versuchen aber trotzdem ein paar Details aus ihr herauszukitzeln. Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie Nathalie zum Thema Eifersucht in einer Beziehung steht. Darauf hat Nathalie eine klare Antwort! "Eifersucht ist halt immer so eine Sache. Aber ich denke mir, wenn jemand fremdgehen will, dann wird er es sowieso machen", erklärt sie. "Selbst wenn ich eifersüchtig bin, selbst wenn ich die Person kontrolliere, wie gesagt... wenn man ein Fremdgeher ist, dann wird man das machen."

Bis Nathalie ihre Freundin der Öffentlichkeit präsentiert, könnte es noch eine Weile dauern. "Sie fühlt sich einfach noch nicht bereit dazu! Nicht jeder möchte in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich", erklärte sie vor einiger Zeit in ihrer Insta-Story. Es bleibt also weiterhin spannend!

Bei TVNOW könnt ihr die neuesten "Berlin - Tag und Nacht"-Folgen bereits sieben Tage vor der RTLzwei-Ausstrahlung sehen!*

(*Affiliate Link)