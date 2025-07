Bühnenbrand beim"-Tomorrowland"-Festival: Metallica rettet den Tag

Am frühen Mittwochabend, gegen 18 Uhr, wurden die Anwesenden Zeugen von dramatischen Szenen, als die Hauptbühne des "Tomorrowland"-Festivals plötzlich lichterloh brannte. Die Bühne, an der über ein Jahr gearbeitet wurde, war binnen kurzer Zeit nahezu vollständig zerstört. Berichte von vor Ort, darunter auch zahlreiche Videoaufnahmen in den sozialen Netzwerken, zeigen das Ausmaß des Feuers und sorgen weltweit für Bestürzung bei Fans und Künstlern.