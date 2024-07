Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Harte Kritik noch vor ihrem großen Auftritt

Am 13. Juli treten Bushido (45), Anna-Maria Ferchichi (42), Wayne Carpendale (47) und Annemarie Carpendale (46) bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Und keins der Paare will sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Wer bei dem Duell der Ehepaare die Nase vorn haben wird, wird sich am Samstag zeigen. Doch schon jetzt wird im Netz ordentlich Wirbel gemacht!