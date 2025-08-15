In einer Insta-Fragerunde plauderte Anna-Maria kürzlich aus, was die Kleinsten beim Privatkoch zum Frühstück bestellen würden: "Leonora will morgens immer Eier, Naima bestellt ‚Mama Oats‘ – das frühstücke ich oft selbst. Und Amaya will nur das Eiweiß…" Aber damit nicht genug. Eine kleine Szene aus dem Wohnzimmer bringt einige Follower zum Schmunzeln – und viele zum Kopfschütteln. Denn eine ihrer süßen Kleinen erlitt bereits ihren ersten "Arroganz-Anfall" gegenüber ihrem ältesten Bruder, wie Anna-Maria verrät: "Letzte Woche isst Naima auf der Couch, Montry fragt, ob er was abhaben kann. Sie sagt: ‚Frag den Koch, er macht dir was!‘" Ganz schön forsch – aber wer von klein auf in Goldlöffel-Manier groß wird, kennt’s wohl nicht anders. Die Mini-Diven sind jedenfalls auf bestem Weg, den Family-VIP-Status zu verinnerlichen. Ob das alles beneidenswert oder einfach nur absurd wirkt, bleibt jedem selbst überlassen. Sicher ist nur: Bei den Ferchichis glitzert selbst das Frühstück – wortwörtlich.