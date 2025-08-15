Krasse Einblicke

Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Wilder Luxus-Wahnsinn!

Hauspersonal, Pferde, Jet-Ski: Bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido beginnt der Glam schon im Kinderzimmer…

Bushido und Anna-Maria Ferchichi setzen auf einer Bühne zum Kuss an. Beide tragen dunkle Klamotten. - Foto: IMAGO / Berlinfoto

Können sich alles leisten, was sie haben wollen: Bushido und Anna-Maria Ferchichi.

© IMAGO / Berlinfoto

VonInTouch Redaktion
Uhr

Eine Neun-Millionen-Euro-Villa in Dubai, ein ganzer Fuhrpark inklusive Mercedes-AMG und Lamborghini, Hauspersonal rund um die Uhr – willkommen im Alltag von Anna-Maria Ferchichi (43) und Ehemann Bushido (46). Wer den beiden auf Instagram folgt, weiß: Die Familie lebt in purem Luxus – und versteckt das auch nicht. Fast täglich gibt’s neue Eindrücke von ihrem Anwesen.

Sie lieben den Luxus

Finanziell können sie sich das locker leisten. Bushidos Vermögen wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt – verdient mit Musik und TVDeals. Und wer so viel hat, darf auch zeigen, was er hat: pompöse Geburtstagspartys, eigene Pferde für die Kids, Jet-Ski-Fahrten als Freizeitspaß – alles Standardprogramm. Auch die acht gemeinsamen Kinder genießen den Promi-Lifestyle – besonders die Drillinge Naima, Leonora und Amaya (3). Und die wissen offenbar schon ganz genau, was ihnen zusteht.

In einer Insta-Fragerunde plauderte Anna-Maria kürzlich aus, was die Kleinsten beim Privatkoch zum Frühstück bestellen würden: "Leonora will morgens immer Eier, Naima bestellt ‚Mama Oats‘ – das frühstücke ich oft selbst. Und Amaya will nur das Eiweiß…" Aber damit nicht genug. Eine kleine Szene aus dem Wohnzimmer bringt einige Follower zum Schmunzeln – und viele zum Kopfschütteln. Denn eine ihrer süßen Kleinen erlitt bereits ihren ersten "Arroganz-Anfall" gegenüber ihrem ältesten Bruder, wie Anna-Maria verrät: "Letzte Woche isst Naima auf der Couch, Montry fragt, ob er was abhaben kann. Sie sagt: ‚Frag den Koch, er macht dir was!‘" Ganz schön forsch – aber wer von klein auf in Goldlöffel-Manier groß wird, kennt’s wohl nicht anders. Die Mini-Diven sind jedenfalls auf bestem Weg, den Family-VIP-Status zu verinnerlichen. Ob das alles beneidenswert oder einfach nur absurd wirkt, bleibt jedem selbst überlassen. Sicher ist nur: Bei den Ferchichis glitzert selbst das Frühstück – wortwörtlich.

