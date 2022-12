Cameron Diaz: Bittere Offenbarung kurz vor Weihnachten

Denn sie selbst hat keinen Plan, mit welchen Goodies sie unter dem Tannenbaum für strahlende Gesichter sorgen soll! "Mein Mann ist so toll in Sachen Geschenke aussuchen. Er liebt es, das alles zu tun. Und er nimmt sich wirklich viel Zeit dafür", berichtete Cameron jetzt in einem Interview. "Er denkt sehr lange über etwas nach und sorgt dafür, dass es perfekt ist. Ich frage mich nur, wie er das macht…". Offensichtlich legt Camerons Gatte Benji Madden die Meßlatte ziemlich hoch! Und stürzt seine Liebste damit in die Verzweiflung: "Ich finde es so schwer, die richtigen Geschenke zu machen," so Cam weiter. "Ich muss herausfinden, worüber sich alle freuen. Und das ist so ein Druck!" Oh je, Cam, wir fühlen es dir nach …