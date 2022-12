Anna Sorokin: Neue Enthüllung um die Fake-Erbin

Von der Welt fühlt sich die verurteilte Hochstaplerin missverstanden: "Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte, die bisher erzählt wurde, immer aus der Perspektive der anderen erzählt wurde, und jetzt bin ich an der Reihe zu zeigen, was ich als nächstes tun werde", sagt sie. Angebote hätte sie bereits einige bekommen. Unter anderem sei eine Reality-Dating-Show sowie die US-Ausgabe von "The Masked Singer" an ihr interessiert gewesen. Beides habe sie aber dankend abgelehnt. "Es gibt so viele Leute, die mit dieser Karikatur-Version von mir leben. Ich bin diesmal klüger, was die Leute angeht, mit denen ich mich umgebe."

Auf die Frage, ob sie eine Betrügerin ist, antwortet Sorokin eindeutig. "Nein, absolut nicht!" Sie habe immer geplant, das Geld, das sie veruntreut hat, zurückzuzahlen. "Wenn man jemanden betrügt, bekommt diese Person nie etwas zurück. Aber das war bei mir nicht der Fall."

Zu ihren Freundinnen aus ihrer Zeit als Anna Delvey habe Sorokin heute sogar noch Kontakt. Nur zu einer nicht: Rachel DeLoache Williams, die wegen Sorokin auf mehr als 60.000 Dollar Schulden sitzen blieb und ein Buch über die zerbrochene Freundschaft schrieb. Sollte das Buch einmal verfilmt werden, wird Anna da wohl nicht die Hauptrolle übernehmen wollen …