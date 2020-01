Cameron Diaz: Jetzt kommt die Wahrheit über ihr Baby raus!

Vor kurzem überraschte und alle mit Baby-News. Die beiden sind still und heimlich Eltern geworden. "Wir fühlen uns glücklich, gesegnet und dankbar, das neue Jahr mit der Geburt unserer Tochter Raddix Madden einzuläuten. Sie hat im Sturm unsere Herzen und die unserer Familien erobert", verkündete Cameron auf .

Insider packt über Cameron Diaz' Babyglück aus

Ein Insider verrät jetzt gegenüber "E! ", dass die Kleine Ende 2019 auf die Welt kam. "Sie sind daheim mit dem Baby und absolut begeistert. Sie wollten das so lange, so viele Jahre, es ist wirklich surreal", so die Quelle. "Cameron und Benji sind durch so viele verschiedene Kapitel und Phasen gegangen, in denen sie dachten, das würde niemals mehr passieren. Es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und das Warten absolut wert war."

Ist Raddix Madden nicht die leibliche Tochter von Cameron Diaz?

Doch war Cameron wirklich schwanger? Auf einem Foto, das "Daily Mail" vorliegt, ist die Schauspielerin in engen Jeans und Top zu sehen. Von Babybauch fehlt jede Spur! Hatte sie das Kind damals schon zur Welt gebracht oder ist ihre Tochter per Leihmutter auf die Welt gekommen? Auch eine Adoption ist möglich.

Dass sich die frisch gebackenen Eltern dazu äußern werden, ist unwahrscheinlich. Schließlich stellte Cameron gerade erst klar: "Wir verspüren das starke Bedürfnis, die Privatsphäre unserer Kleinen zu schützen. Deshalb werden wir keine Fotos oder weitere Details preisgeben."

