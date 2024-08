Can Kaplan: "War nicht ich selbst" - Ehrliche Worte nach der Trennung von Walentina

Während Walentina schon einen neuen Mann daten soll, zeigt Can sich auf Instagram von seiner nachdenklichen Seite. "Der wahre Reichtum des Lebens liegt in den einfachen Dingen: Jeden Morgen an der Seite seiner Liebsten aufzuwachen. Die Zeit zu haben, ein Frühstück zu genießen, ohne zu hetzen. Das Wissen und die Erfahrungen, um die Welt besser zu verstehen", schreibt er dort. Mit Geld kann man Zeit, Freiheit und viel Luxus kaufen, aber der wahre Reichtum liegt immer in den einfachen Dingen."

So haben die Fans Can noch nie erlebt! Unter seinen Fotos häufen sich bereits die begeisterten Kommentare:

"Wie viel Glow-Up kann jemand nach einer Trennung haben? Can: Ja!"

"Can, du hast das KRASSESTE Glow-Up, das ich je gesehen habe! Du kannst wirklich froh sein, wie es nun ist!"

"Ich freue mich so für dich, dass du dein Leben zurück hast."

Ein User will wissen, ob Can das Gefühl hat, sich durch Walentina verändert zu haben. "War nicht ich selbst", gesteht er. In einem weiteren Post verrät er außerdem, welche Dinge er in seiner letzten Beziehung gelernt hat. "Eine Beziehung sollte ein sicherer, ruhiger Hafen sein und nicht ein weiterer Kampf, den du führen musst. Hör auf, deine 100 % an Menschen zu geben, die nur 1 % geben", schreibt er. Und er ist sich sicher: "Karma liefer nicht immer sofort, aber vergisst nicht."