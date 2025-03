Capital Bra: Trennung nach über 10 Jahren! Jetzt packt er aus

In einer Story auf Instagram verkündet Capital Bra: "Das geht eigentlich gar keinen was an, ich will es auch nicht öffentlich machen. Aber es ist so: Ich habe mich mit meiner Frau getrennt."

Er wolle auch nicht, dass darüber jetzt "eine große Welle gemacht wird", erklärt er weiter und stellt klar: "Das ist die Mutter meiner Kinder. Ich liebe sie, egal was passiert" – zumindest dafür, dass sie ihm vier "gesunde" Kinder geschenkt habe. "Zerreißt euch nicht das Maul darüber", fordert er die Follower auf.

Mehr will der Rapper zu dem Thema jedoch nicht sagen, beendet das Video mit den Worten: "Hört auf, zu quatschen!"