Carmen Geiss: Foto aufgetaucht! So sah sie mit 15 Jahren aus!

Was für ein süßer Schnappschuss! Carmen Geiss teilt nun ein Foto mit der Öffentlichkeit, auf dem sie ihre Fans kaum wiedererkannt hätten...

Das mit ihren Fans gerne Bilder aus ihrem Leben teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

So sah Carmen Geiss mit 15 Jahren aus

Via " " teilt Carmen nun ein Foto mit ihren Fans, dass sie im zarten Alter von 15 Jahren zeigt. Carmen ist auf dem Bild kaum wiederzuerkennen. Jedoch schien die Kult-Blondine auch schon im Backfisch-Alter ordentlich Power zu besitzen. So guckt Carmen verschmitzt in die Kamera. Zu ihrem Foto kommentiert sie: "Na erkennt mich jemand!!" Dass sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich...

Carmens Fans sind begeistert!

"Natürlich die hübsche Kurzhaar Dame! Da sieht man die extreme Ähnlichkeit von Shania zu dir!" sowie "Wenn man nicht wüsste dass du das bist (die Kleidung) könnte man meinen deine Tochter", lauten nur einige der Fan-Kommentare. Ob Carmen uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Schnappschüssen aus ihrer Vergangenheit versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!