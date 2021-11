Carmen Nebel: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Carmen Nebel nun offenbart, ist sie in ihren Moderationsjob regelrecht reingeschlittert. So erläutert sie in der "NDR"-Talkshow: "Durch mein ganzes Leben zieht sich eigentlich dieses 'Nee, das mache ich nicht! Nee, das kann ich nicht! Nee, das will ich auch nicht!'. So ging das eigentlich immer." So war auch das damalige Casting für ihren TV-Job eher Zufall und die Arbeit anderer Personen: "Weil es Leute gibt, die einen immer überzeugen oder überrumpeln oder überstimmen oder was auch immer, die einem das dann hinlegen und sagen: 'Ja, nun mach doch! Nun mach doch!'" Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Carmen werden!

Ob uns die TV-Legende in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Lebensbeichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...