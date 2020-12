Carmen Nebel: So stylt sie ihre schicke Frisur

Ob Sonja Zietlows frecher Pixie-Haarschnitt oder Helene Fischers lange Wellenmähne, die Frisuren der Stars sind Trend! Das hat auch Carmen Nebel erkannt und sich ihr eigenes Markenzeichen kreiert. Seit die Blondine aus Grimma 1985 in der damaligen DDR die Fernsehbühne eroberte, trägt sie nahezu die gleiche Frisur. Mit ihrem blonden Pagenschnitt gilt Carmen Nebel in der Damenwelt als echtes Styling-Vorbild. Jetzt verrät sie das Geheimnis hinter ihrem Look!