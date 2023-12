Carmen Nebel: Nun spricht sie über das TV-Aus von "Heiligabend mit Carmen Nebel"!

Carmen Nebel liebt Weihnachten. Gegenüber "Das Neue Blatt" hat sie verraten, wie sie in diesem Jahr das Fest der Liebe feiern wird: "Zu Hause, Familie, gutes Essen, ein paar Weihnachtsfilme auf der Couch – herrlich!" Und auf den Essenstisch gelangt bei der Moderatorin: "Am liebsten alles … Kartoffelsalat am Heiligabend, weil ich es aus der Kindheit kenne. Und Gänsebraten ist großartig, wenn ich ihn nicht selber machen muss. Aber ich lasse mich gerne bekochen."

Die heimischen Traditionen will Carmen Nebel nicht missen, denn in der Vergangenheit hat sie die Feiertage einmal im sonnigen Süden verbracht und findet: "Einmal und nie wieder! Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn bei 30 Grad ein weißer Plastikbaum im Hotel steht oder die Menschen wie im Karneval singend und tanzend durch die Straßen ziehen. Das hat sicher viel Schönes, aber nicht an Weihnachten. Da möchte ich zu Hause sein."

Doch nicht nur zu Hause sorgt die 67-Jährige für weihnachtliche Stimmung. Sondern auch in diesem Jahr beschert sie den Zuschauern am 24. Dezember mit ihrer Show "Heiligabend mit Carmen Nebel" einen besonderen TV-Moment.

Zuletzt wurden jedoch Gerüchte laut, dass die Kult-Show im "ZDF" ein letztes Mal über die heimischen TV-Bildschirme flimmern wird. Doch Carmen Nebel weiß ihre Fans zu beruhigen: "Ich denke, auch in Zukunft wird der Fernsehbildschirm am Heiligabend im 'ZDF' nicht schwarz bleiben."