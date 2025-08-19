Caro Daur wird Schauspielerin! Das steckt hinter der Netflix-Romcom "She Said Maybe"
Caro Daur setzt ihre Karriere auf ein neues Level und stellt ihr schauspielerisches Talent auf die Probe - und das direkt bei Netflix!
Caroline Daur bei der Eröffnung vom 78. Cannes Filmfestival mit der Kinopremiere vom Film "Leave One Day" am 13.05.2025.
© Imago/APress
Worum geht’s in "She Said Maybe"?
Im Mittelpunkt steht Mavi (gespielt von Beritan Balcı), eine junge Frau aus Hamburg, die plötzlich aus allen Wolken fällt: Ihr Freund Can (Sinan Güleç) steht kurz vor einem Heiratsantrag – und dann erfährt sie auch noch, dass sie zur Elite einer steinreichen türkischen Familie gehört.
Gemeinsam mit ihrem Verlobten lernt sie eine völlig neue Welt in Istanbul kennen. Doch dort trifft sie nicht nur auf Glitzer und Glamour, sondern auch auf streng gehütete Familiengeheimnisse – und eine Großmutter (Meral Perin), die klare Vorstellungen von Mavis Zukunft hat.
Zwischen zwei Welten – für welchen Weg entscheidet sich Mavi?
Zwischen Luxusbooten, Sonnenuntergängen und Jetset-Verwandten wird Mavi von einer ganz anderen Welt verführt. Und dann taucht auch noch Kent auf (gespielt von Serkan Çayoğlu) – gutaussehend, charmant und definitiv ein Mann, der Can Konkurrenz macht.
Doch: Will Mavi ihre Karriere als Architektin und ihr Leben in Hamburg aufgeben? Oder lässt sie sich auf das Abenteuer Türkei ein?
Und was sagt beste Freundin Nora (aka Caro Daur) dazu?
"She Said Maybe": Die Drehorte
Gedreht wurde unter anderem in Hamburg, Istanbul sowie in der türkischen Landschaft Kappadokien.
Wann startet "She Said Maybe" auf Netflix?
Ab dem 19. September 2025 ist "She Said Maybe“ exklusiv auf Netflix verfügbar!
Schon jetzt gilt der Film als heißer Streaming-Tipp für den Herbst – und Caro Daur als potenzieller Shootingstar der Netflix-Szene!