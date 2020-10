Caro & Andreas Robens: Ehe-Aus? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

In der neuen Folge von "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" treffen sich die beiden mit einem Trauredner. Doch seine romantischen Ideen kommen bei dem Paar überhaupt nicht gut an. "Er tat mir ein bisschen leid. Er hatte ne ganze tolle Mappe dabei, die für ein normales Brautpaar wunderbar ist. Wir konnten damit nur nicht so viel anfangen. Er gibt sich so viel Mühe und dann sitzen da so zwei Arschgeigen wie wir und machen sich über seine Fragen lustig", erklärt Andreas. Am Ende engagieren sie den jungen Mann trotzdem für ihre Feier. Lässt sich nur hoffen, dass Corona ihnen nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht...

