Caro & Andreas Robens: Heftige Lüge aufgedeckt! VOX zieht Konsequenzen

In ihrer Sendung "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" erzählte Andreas von einem Messerangriff in Hannover, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Laut eigener Aussage hat ein fremder Mann ihm in die Brust gestochen, als der ehemalige Türsteher ihn nicht in den Club reinlassen wollte. Im Krankenhaus beschloss Andreas: "Jetzt haust du ab! Sterben kannst du auch auf der ganzen Welt." Der Rest ist Geschichte.