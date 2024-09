Caro & Andreas Robens: Sie zeigen ihren niedlichen Familienzuwachs

Der süße Vierbeiner, der den Namen Morning trägt, hat in seinen erst zwei Lebensjahren bereits einiges durchgemacht. "Dieser süße, kleine Kerl ist seit gerade Mitglied der Robensfamilie auf Probe. Er hatte in seinen 2 Jahren kaum einen schönen Moment," schreiben Caro und Andreas in einem emotionalen Instagram-Post. Morning lebte bisher auf einem winzigen Balkon und musste bei Wind und Wetter draußen ausharren, ohne in die Wohnung zu dürfen. Doch das soll sich jetzt ändern!

Die Robens haben Morning bei sich aufgenommen, um ihm endlich das liebevolle Zuhause zu geben, das er verdient. Auf Instagram teilen die beiden regelmäßig Updates über ihr Leben auf Mallorca – und jetzt natürlich auch über ihren neuen, niedlichen Begleiter.