Caro & Andreas Robens: Trauriges Aus! Ihr Traum ist geplatzt

In der aktuellen Folge ihrer Doku-Soap will Caro, nachdem sie das Jahr zuvor knapp scheiterte, erneut ihr Glück bei den Meisterschaften im Bodybuilding versuchen. Für ihr großes Ziel stellt sie ihr Leben radikal um. Keine Kohlehydrate, fast nur noch Eiweiß und jeden Tag Training. In nur fünf Monaten hat der "Goodbye Deutschland"-Star 20 Kilo abgenommen, besitzt nur noch 2 Prozent Körperfett. "Es ist hart. Der Körper geht an seine Grenzen", gibt Caro zu. Haben sich die ganzen Qualen gelohnt?