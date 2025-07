Caro & Andreas Robens: "Wir haben einfach Angst…"

Für die spanische Staatsbürgerschaft muss sie einen Sprach- und Wissenstest bestehen. Doch am ersten Testtag scheitert es ausgerechnet an einem fehlenden Reisepass. "Das macht mich einfach wütend, dass es an solchen Sachen jetzt hapern soll", ärgert sich Caro, die eigentlich bestens vorbereitet ist. Auch mit Anwältin im Rücken bleibt die Behörde hart – der nächste Termin soll erst in vier Monaten sein!