Caroline Beil: "Ich wäre quasi frei" - Überraschende Reue bei der Familienplanung

Und natürlich dreht sich ihr Gedankenkarussell auch ums "Was wäre wenn?" Ihr Leben hätte anders ausgesehen, räumt sie freimütig ein: "Ich habe einen fast 15 Jahre alten Sohn, der sicherlich in drei Jahren sein Abi macht und dann aus dem Haus geht. Und ich wäre quasi frei, wäre da jetzt nicht noch Klein-Ava. Aber so ist es halt."

Ein mutiges, ehrliches Statement – das zeigt, dass es bei aller Mutterliebe manchmal doch zu später Reue kommen kann.