Caroline Frier: Glücksgefühle! "Ich fühle mich komplett erfüllt"

Als Schauspielerin und Mutter einer zweijährigen Tochter hat Caroline Frier alle Hände voll zu tun. Besonders, da sie für ihren Job und ihr Privatleben viel pendeln muss. Gegenüber "Das Neue" verrät sie: "Mein Hauptwohnsitz ist in Berlin. 'Die Landarztpraxis' wird in Bayern am Schliersee und bestimmte Szenen in der Nähe von Köln gedreht. Ich habe eine Vier-Tage-Woche am Set und pendle am Wochenende nach Berlin oder nach Köln. Meine Familie kommt manchmal sogar mit – das funktioniert auch darum ganz gut, weil mein Mann teilweise im Homeoffice tätig ist. Wir haben zudem eine Nanny, die uns unter die Arme greift. Wir versuchen, so gut es geht, unsere Zeit als Familie zusammen zu verbringen."

Denn für Caroline Frier ist es wichtig, viel Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen - trotz Job! Sie verrät im Interview: "Seit meine Tochter da ist, hat sich natürlich ganz viel verändert. Ich kann mir mein Leben nicht mehr vorstellen, ohne sie. Ich bin zwar keine Glucke, aber ich nehme mein Kind nach Möglichkeit und Anlass eigentlich überall mit hin."

Dass sich das eigene Leben komplett auf den Kopf stellt, wenn ein Baby dazukommt, ist klar. Doch wie hat das Mamasein die Schauspielerin als Mensch verändert? Caroline plaudert aus: "Ich fühle mich komplett erfüllt. Dieses Gefühl von Liebe wie zu meinem Kind habe ich zuvor noch nie kennengelernt. Gleichzeitig bin ich aber auch ängstlicher als früher und in vielen Dingen vorsichtiger geworden. Auf der Berlinale habe ich eine Veranstaltung besucht. Plötzlich ertönte ein Alarm, und das Gebäude musste geräumt werden. Am Ende stellte sich heraus, dass gar nichts Schlimmes vorgefallen war, aber für mich fühlte sich die Situation extrem bedrohlich an. Ich wollte einfach nur weg! Ich möchte mich nicht mehr freiwillig Gefahren aussetzen, weil ich jetzt eine andere Verantwortung trage."

Trotz dieser Veränderungen fühlt sich Caroline Frier angekommen. "Alles, was ich mir privat immer gewünscht und erhofft habe, ist in Erfüllung gegangen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein spontaner Mensch. Im Augenblick kann ich mir für die Zukunft alles Mögliche vorstellen! Alles ist gut, solange mein Mann und mein Kind an meiner Seite sind", meint die Schauspielerin.