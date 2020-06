Carsten Maschmeyer: Ärger um seine Luxus-Villa auf Mallorca

Genutzt wurde seine Luxus-Villa auf Mallorca derweil von vielen prominenten Gesichtern. Außerdem soll schon früher in einem der Schlafzimmer-Suiten Lady Di († 36) genächtigt haben. Bekannt geworden ist das Anwesen aber vor allem durch einen Urlaub des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff (58). Er hatte dort im Juli 2010 ein paar freie Tage mit seiner Frau Bettina (43) verbracht. Damals ein kleiner Skandal: Schließlich war Wulff zu dem Zeitpunkt erst wenige Wochen im Amt und griff auf das Domizil eines befreundeten Unternehmers zurück. Doch der Ex-Politiker beteuerte stets, dass er für den Aufenthalt in einem Gästeapartment privat bezahlt habe...

So oder so – der Luxus-Tempel hat offenbar noch immer keinen neuen Besitzer. Interessenten für das Objekt soll es einige gegeben haben. Vielleicht findet sich ja bei der „Höhle der Löwen“ ein Gründer, der mit seiner Idee genug Geld macht, um Maschmeyer das Anwesen irgendwann abkaufen zu können. Das wäre ein Deal, der sich für den 58-Jährigen doppelt auszahlt...