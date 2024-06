Carsten Maschmeyer: Emotionales Statement zu seiner Stieftochter Lilly!

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres sind nun schon seit 2014 miteinander verheiratet. Die Schauspielerin brachte damals eine Tochter aus ihrer Ehe mit Martin Krug in die Beziehung. Seither hat Tochter Lilly zwei Väter. Denn Carsten Maschmeyer hat den Sprössling seiner Frau in sein Herz geschlossen, wie eine eigene Tochter.

Und Lilly ist inzwischen 23 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstages hat Carsten Maschmeyer ihr einen Post auf Instagram gewidmet. Dort schreibt der 65-Jährige: "Liebe Lilly, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist und Du bereits 23 Jahre alt bist. Happy Birthday Lilly! Ich erinnere mich noch daran, wie ich in Dein Leben kam, als Du erst 7 Jahre alt warst. Abends habe ich Dir damals oft Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, für Dich gekocht und Dich morgens wieder geweckt und zum Schulbus gebracht. So viele schöne Erinnerungen. Heute bist Du eine erfolgreiche junge Frau. Du lebst Deinen Traum in Amerika, studierst, verfolgst Deine Schauspielkarriere und arbeitest so hart wie kaum jemand."

Lilly scheint sein ganzer Stolz zu sein, denn er schreibt weiter: "Ich bin unglaublich stolz auf Dich und das, was Du bereits erreicht hast und noch erreichen wirst. Du bist ein wahrer Sonnenschein für die Menschen in Deinem Leben und ich bin dankbar, Dein Bonuspapa zu sein." Bei so rührenden Worten bleibt wirklich kein Auge trocken!