Cathy Hummels: Ausgemergelt und abgekämpft! Schock-Bilder aus Thailand

Ein Monat Thailand liegt hinter Cathy Hummels! Doch die Dreharbeiten für ihre neue -Show waren wohl für die Influencerin alles andere als paradiesisch – sondern ein Drama unter Palmen. Zumindest hat Cathy in Asien scheinbar etliche Kilos und eine Menge Kraft verloren. „Keine Angst, mir geht es gut“, meldete sich die 31-Jährige jetzt aus Deutschland via zurück. Doch die Bilder zeigen etwas anderes: Die Moderatorin ist völlig abgemagert und blass, sieht müde und fertig aus.

Ist Cathy Hummels krank?

„Ja ich habe abgenommen, nicht ganz freiwillig“, setzt sie hinterher. „Ich hab eine viereinhalbwöchige Produktion hinter mir, davor noch Coaching und vieles mehr in Anspruch genommen, mein Sohn war auch dabei. Allem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Jetzt machen wir uns ein paar entspannte Tage daheim!“

Cathy Hummels: Sie verkündet das traurige Aus!

Doch offenbar hat sie vor dieser Ankündigung nicht in ihren Terminkalender geguckt – der ist nämlich randvoll. Schon in den nächsten Tagen geht der Terminstress weiter: Neben ihrer Teilnahme bei „Schlag den Star“, wo sie gegen -Influencerin antritt, muss Cathy auch ihr Retreat-Event in Kroatien vorbereiten. Herausforderungen, die sie in ihrem aktuellen Zustand wohl kaum meistern kann…