Sie macht es schon wieder: Cathy Hummels überlegt, sich einen neuen Hund zuzulegen. Dabei ging das schon dreimal schief…
Cathy Hummels träumt wohl davon, sich wieder einen Hund zuzulegen.
Sie kuschelt schon öffentlich! Jedoch nicht mit einem Mann, sondern mit zuckersüßen Huskys! Auf Instagram zeigt Cathy Hummels (37) sich verliebt in die Tiere einer Kollegin, will angeblich sogar auf sie aufpassen – und träumt wohl schon wieder von einem eigenen Vierbeiner. Aber Moment mal… – war da nicht was? O ja! Wenn es bei Cathy ums Thema Hund geht, endet das selten mit einem Happy End.
Ihre Hunde hat Cathy abgegeben
Aber von vorn: Alles begann mit einem kleinen schwarzen Mischling namens Twix, der vor Jahren bei ihr einzog. Was aus ihm wurde? Laut einem Familien-Insider habe Cathy den Hund irgendwann an ihre Eltern abgegeben – "aus praktischen Gründen", wie es heißt. Doch die Sehnsucht nach einem Vierbeiner war groß: 2020 kam Labrador-Dame Coco ins Spiel – doch auch sie durfte nicht lange bleiben. Der Grund: Sohn Ludwig (7) reagierte stark allergisch auf die Haare, Coco musste weg. Ein Drama für Cathy, aber offenbar notwendig. Ersatz ließ nicht lange auf sich warten.
Im Sommer 2021 zog die süße Pudeldame Moon ein – allergikerfreundlich und fotogen. Doch dann der Schock: Im September 2022 biss Moon Ludwig in den Arm. "Ein blutiger Biss", wie Cathy erklärte. Der Junge flehte: "Mama, die Moon soll weg, ich habe Angst vor ihr." Die Fellnase wurde abgegeben – angeblich an eine Familie ohne Kinder. Kritik von Followern ließ nicht lange auf sich warten. "Entsorgst du jetzt jeden Hund, der nicht ins Konzept passt?" – war nur einer der vielen bissigen Kommentare. Cathy rechtfertigte sich: "Mein Sohn steht immer an erster Stelle." Und jetzt also wieder Hundesehnsucht? Bleibt zu hoffen, dass diesmal nicht wieder alles schiefläuft ...
