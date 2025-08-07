Im Sommer 2021 zog die süße Pudeldame Moon ein – allergikerfreundlich und fotogen. Doch dann der Schock: Im September 2022 biss Moon Ludwig in den Arm. "Ein blutiger Biss", wie Cathy erklärte. Der Junge flehte: "Mama, die Moon soll weg, ich habe Angst vor ihr." Die Fellnase wurde abgegeben – angeblich an eine Familie ohne Kinder. Kritik von Followern ließ nicht lange auf sich warten. "Entsorgst du jetzt jeden Hund, der nicht ins Konzept passt?" – war nur einer der vielen bissigen Kommentare. Cathy rechtfertigte sich: "Mein Sohn steht immer an erster Stelle." Und jetzt also wieder Hundesehnsucht? Bleibt zu hoffen, dass diesmal nicht wieder alles schiefläuft ...