Cathy Hummels: Große Sorge! Sie ist ein Schatten ihrer selbst

Man kann praktisch dabei zusehen, wie die Moderatorin von Tag zu Tag weniger wird. Bei ihren Fans und Followern schrillen bereits sämtliche Alarmglocken. "Cathy, ich mache mir große Sorgen, bitte iss mehr und achte auf dich", mahnt einer. Ein anderer schreibt: "Du siehst so aus, als würde man dich bald künstlich ernähren müssen." Harte Worte, aus denen aber echte Angst um Cathys Wohlergehen spricht. Dabei wollte die Münchnerin eigentlich nie wieder so körperlich abbauen wie zu Zeiten ihrer schlimmsten Depression. "Ich war damals viel zu dünn", betonte sie noch vor drei Jahren gegenüber der "Closer", nachdem ihr Gewicht sich normalisiert hatte. Sie war stolz darauf, dass sie sich aus eigener Kraft aus dem tiefen Loch befreien konnte. "Ich habe es mit gesunder Ernährung geschafft und fühle mich endlich wohl!" Doch von dieser Freude ist nicht mehr viel übrig. Cathy hatte es zuletzt nicht leicht, machte dennoch gute Miene zu den demütigenden Fremdknutschereien ihres Noch-Ehemanns Mats. So was geht schon mal an die Substanz. Bleibt zu hoffen, dass Cathys innere Kämpfernatur sich rechtzeitig zurückmeldet. Schließlich braucht ihr geliebter Sohn Ludwig eine gesunde, starke Mama, mit der er spielen und herumtollen kann…