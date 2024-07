Cathy Hummels: Horror-Beichte! "Mein erster Gastvater war übergriffig"

Cathy Hummels (36) wohnt zwar in Deutschland, reist aber immer wieder gerne in die USA. Zuletzt war sie in Miami, genoss dort das schöne Wetter und das Leben unter Palmen. Schon in jungen Jahren hat sie sich während eines Austauschjahres in das Land verliebt. Doch sie hatte einen furchtbaren Start in ihre Reise! Heute weiß Cathy, dass sie ihren damaligen Gastvater hätte anzeigen sollen ...