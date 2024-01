Cathy Hummels: Ihre Mama rechnet mit Ex Mats ab

Und die lassen recht deutlich erkennen, was Marion Fischer vom Ex ihrer Tochter hält: "Also, mir wäre es recht, wenn er einfach ein bodenständiger, normaler Mensch wäre", stellt sie unumwunden klar. Der neue Mann an Cathys Seite sollte sich gut mit Söhnchen Ludwig (5) verstehen, mit ihm mal schwimmen oder Rad fahren gehen.