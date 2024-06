Cathy Hummels: Jetzt redet sie über ihren neuen Mann!

"Ich hätte schon gern einen Mann, man hat ja auch Bedürfnisse", erklärt Cathy. Die Influencerin wolle nach all der Zeit nicht mehr um den heißen Brei reden und stellt klar: "Ich habe Bock."

Aktuell würde es jedoch noch keinen neuen Mann in Cathys Leben geben. Denn für diese wäre es schwierig, jemanden zu finden, bei dem sie weiß, woran sie ist: "Mag der den Menschen? Der kennt ja den Menschen gar nicht. Das heißt, am Anfang beurteilt er wahrscheinlich nur mein Aussehen und die Sympathie und vielleicht die Berühmtheit, die damit einhergeht."

Weiterhin wäre Cathy auch einfach sehr streng mit ihrer Männer-Auswahl. Dadurch, dass Sohn Ludwig überwiegend bei ihr aufwächst, ist Cathys Zeit nun einmal sehr begrenzt und sie würde diese dann nicht mit dem falschen Mann "verschwenden" wollen: "Wenn ich meine private Zeit 'opfere', dann muss er es wert sein (...) Und wenn der Ludwig dann mal bei Papa ist und ich Zeit habe, dann sortiere ich da wirklich komplett aus."

Ebenfalls würde es für die Moderatorin bereits beim Flirten so einige Komplikationen geben: "Das Problem ist, dass wenn man mich anflirtet und das ist zu offensichtlich, mag ich das nicht, weil das ist zu schmierig." Cathy würde eher auf "coole Männer" stehen, diejenigen, die einen jagen: "Also ich bin halt auch so jemand, man muss mich auch ein bisschen jagen. Man muss mich, die harte Nuss, knacken, dann kommt der weiche Kern raus. Ich bin halt schon wirklich wählerisch."

