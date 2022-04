Cathy Hummels: Jetzt schlägt sie eine neue Richtung ein

Auch wenn Cathy immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, offenbart die Power-Frau nun, dass sie jeder Herausforderung mit der nötigen Portion Humor gegenübertritt! So berichtet sie nun gegenüber "RTL": "Harmonie ist mir generell wichtig. (…) Ehrlich gesagt nehme ich alles mit Humor, egal, was passiert. Ich versuche, es immer irgendwie positiv zu sehen. Man muss immer das Beste draus machen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Moderatorin in der nächsten Zeit von weiteren Ausnahmesituationen verschont bleibt!