Cathy Hummels: Knallharte Abrechnung mit Mats!

In der Vergangenheit konnte sie sich schon den ein oder anderen Kommentar über Mats Flammen nicht verkneifen. Jetzt schießt Cathy gegen den Vater ihres Sohnes. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin Shooting-Bilder, auf denen sie auf Gleisen posiert, und schreibt dazu provokant: "Es ist nur eine Kulisse in München. Ich würde niemals zweigleisig, dreigleisig oder sogar viergleisig fahren." Zwar nimmt sie Mats Namen nicht in den Mund, doch eigentlich dürfte klar sein, wer in der letzten Zeit "mehrgleisig" gefahren ist...