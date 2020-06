Cathy Hummels: Magerer denn je!

Doch nun meldete sich die selbsternannte Fashionista mit einem Foto zurück, das große Besorgnis bei ihren Fans auslöst.

Mega dürre Ärmchen und Beine dünn wie Streichhölzer - sie sieht aus, als hätte sie seit ihrer Hochzeit nicht nur auf TV-Auftritte, sondern auch auf Nahrung verzichtet. Die ohnehin schon sehr schlanke Cathy hat in den letzten Wochen ganz offensichtlich noch einige Kilos verloren. Dementsprechend groß ist der Aufschrei der Fans. "Wie kann man nur so dürr sein", "OMG iss doch bitte was!", "Ihr würden paar Kilos gut tun", lauten die Kommentare.

Vielleicht hat Cathy so rapide an Gewicht verloren, weil sie sich seit einiger Zeit vegan ernährt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auf Dauer nicht ihrer Gesundheit schadet...