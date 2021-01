Cathy Hummels: Mit Mann Mats! Endlich sieht man sie wieder gemeinsam

Nun zeigt sich das Paar endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Cathy und Mats strahlen über beide Ohren. "Good morning - start your day right! Kein perfektes Foto, aber das letzte Selfie ist auch schon lange her. Wahrscheinlich grinse ich deshalb so", kommentiert die 32-Jährige das Bild.

Ob das die Gerüchteküche abkühlen lässt? Die Fans freuen sich jedenfalls über den süßen Schnappschuss. "Ich mag das Bild total. Du siehst darauf glücklich aus, also ist es doch perfekt" oder "Endlich mal allen Trennungsgerüchten den Gar ausgemacht... super", kommentieren sie fleißig.