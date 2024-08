Cathy Hummels: Nach Doktortitel-Lüge - Der Verlag beendet die Zusammenarbeit

Aber was ist eigentlich passiert? Cathy Hummels und Sebastian Fischer wollten als Geschwister-Duo ein Buch über Depressionen auf den Markt bringen. Sie die Betroffene, er als Facharzt für Psychiatrie der Experte. "Aus dem Schatten: Dein Weg aus der Depression" ist bereits seit Jahren in Planung und sollte ein Ratgeber zum Thema Depressionen und Angst- und Zwangsstörungen werden. Das Cover kann man bereits seit 2022 im Internet sehen, dort stehen auch die Namen der beiden Autoren: "Cathy Hummels" und "Dr. med. Sebastian Fischer" - und genau das sorgte vor wenigen Wochen für Aufsehen: Wie "Bild am Sonntag" enthüllte, hat Cathys Bruder nämlich gar keinen Doktortitel. Grund für den Südwest-Verlag, bei dem das Buch erscheinen sollte, Konsequenzen zu ziehen.