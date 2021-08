Cathy Hummels: Neuanfang! Sie macht es offiziell

Cathy wagt einen Neuanfang

Den Kopf will Cathy trotzdem nicht in den Sand stecken. Auf Instagram versorgt sie ihre Fans weiterhin täglich mit Content. Nun verkündet sie sogar, dass sie einen Neuanfang wagt und ihre Fans ab sofort geschlechtsneutral ansprechen will!

"Hallo, ich bin Cathy Hummels und wer bist du? M/w/d? Liebe mir folgenden Personen, es hat mit Respekt zu tun, dass jeder Mensch seine Persönlichkeit ausleben darf. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist die Sprache. Damit sich in Zukunft zumindest auf meinem Kanal niemand mehr diskriminiert fühlt, werde ich hier nun bewusst gendern, um ein Zeichen zu setzen", schreibt sie zu einem hübschen Foto von sich.

Und weiter: "Wieso mache ich das? Eine Depression kann auch entstehen, wenn man sich nicht ausleben kann. Ich selbst hab mich lange gesucht. Ich wusste nicht, wer ich bin. Jetzt weiß ich es. Stell dir mal vor, du weißt, wer du bist, aber es gibt für dein Geschlecht / deine Sexualität keine Bezeichnung. Hier auf meinem Account gelten ab sofort andere, geschlechtsneutrale Regeln."

