Was passiert bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"?

In der neuen RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" ziehen 25 Prominente vier Wochen lang in eine einfache Bambushütte auf der thailändischen Insel Phuket. Die sogenannte "Sala" ist offen und bietet den Kandidaten für ihren Aufenthalt nur das Nötigste. Luxusgüter müssen sich die Promis in knallharten Wettkämpfen verdienen. Anfangs befindet sich nur eine kleine Gruppe in der Sala, im Verlauf jeder Folge stoßen weitere Promis dazu. Die Nachrücker haben in der "Stunde der Wahrheit" die Möglichkeit zwei ihrer Konkurrenten für den Rausschmiss zu nominieren. Des weiteren müssen sich die Kandidaten regelmäßig in verschiedenen Umfragen untereinander bewerten. Die "richtigen" Ergebnisse wurden vor der Show in einer RTLzwei-Umfrage bei den Zuschauern ermittelt.

"Kampf der Realitystars": Gewinner und Ablauf der Staffel 1

Die erste Staffel von "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" wurde zwischen dem 22. Juli und dem 9. September 2020 auf RTLzwei ausgestrahlt. Von den 25 Teilnehmern setzte sich Kevin Pannewitz im Finale gegen Sam Dylan durch. Der erste Gewinner und damit "Realitystar 2020" erhielt 50.000 Euro Siegprämie.

"Kampf der Realitystars": Gewinner und Ablauf der Staffel 2

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" wurde im März 2021 auf der thailändischen Insel Phuket abgedreht. Gesendet wurden die Episoden zwischen dem 14. Juli und dem 15. September 2021 auf RTLzwei. Cathy Hummels übernahm in diesem Jahr zum zweiten Mal die Moderation. Im großen Finale konnte sich Bailando-Sängerin Loona gegen Ex-Bachelor Andrej Mangold und Luxus-Lady Claudia Obert durchsetzen. Sie bekam die meisten Stimmen der anderen Kandidaten, während Claudia komplett leer ausging.

"Kampf der Realitystars": Kandidaten von Staffel 3

Folgende Kandidaten waren in Staffel 3 dabei: