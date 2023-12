Cathy Hummels: Offizielles Liebes-Outing!

Cathy Hummels (35) ist seit der Trennung von Mats Hummels (34) Single. Insgesamt waren Cathy und Mats ganze 13 Jahre zusammen, im Dezember 2022 ließen sie sich endgültig scheidend, die Trennung der beiden ist bereits etwas länger her. Die Moderatorin kam nicht gut über das Ehe-Aus hinweg, hielt sehr lange an den gemeinsamen Erinnerungen fest. Doch jetzt soll es einen neuen Mann in ihrem Leben geben!