Cathy Hummels: OP-Drama!

betonen ja oft und gerne, einfach nur naturschön zu sein. Auch Cathy Hummels (30) hat sich bisher nie zu irgendwelchen -Eingriffen bekannt. Blödsinn, glauben viele Fans schon seit Langem! Sie vermuten, dass die Spielerfrau durchaus einiges an sich hat machen lassen. Auch auf aktuellen -Fotos verwundert gerade eines: Cathys Lippen sehen verdächtig voll aus …

Cathy Hummels: Hat sie neue Lippen?

Große Rehaugen, ein üppiger Vorbau und der perfekte Knutschmund: So zeigt sich Cathy regelmäßig auf Instagram. Verdächtig! Denn vor einigen Monaten sah das alles noch ein bisschen anders aus. Das bleibt natürlich auch den Fans nicht verborgen, sie überschlagen sich regelrecht mit ärgerlichen Kommentaren und der Frage: „Hast du dir die Lippen aufspritzen lassen?“

Nicht das erste Mal, dass die Frau von Mats Hummels (29) deswegen unter Beschuss steht. Auch über ihre optisch stark gewachsene Oberweite wurde schon mehrfach spekuliert.

Das sagt Ctahy Hummels

Doch statt eine klare Haltung zu dem Thema einzunehmen, redet Cathy lieber um den heißen Brei herum. „Ist es wirklich normal, dass wenn man mal ein sexy Bild postet, einem gleich unterstellt wird, man hat dies und das an sich machen lassen, nur weil die Brüste nach einer Schwangerschaft nicht bis zum Boden hängen?“ Na ja, zumindest als öffentliche Person muss man wohl mit solchen Nachfragen rechnen. Und auch wenn ihr veränderter Look mehr als auffällig ist, Cathy bleibt stumm und kommentiert das Pool-Bild mit dem vollen Busen mit: „Sagen wir so, die Perspektive war gut.“ Na, ob das wirklich schon alles ist …