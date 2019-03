Reddit this

Cathy Hummels in Plauderlaune: Intime Einblicke in ihr Ehe-Leben!

Huch, ganz unverblümt gibt Cathy Hummels nun intime Einblicke in ihr Ehe-Leben mit Mats Hummels und plaudert dabei über den gemeinsamen Familienalltag...

Seit knapp vier Jahren gehen Cathy und nun schon gemeinsam durchs Leben. Im vergangen Jahr krönten sie ihre Liebe durch die Geburt ihres niedlichen Sohnes Ludwig. Doch wie sieht eigentlich der Hummels-Familienalltag aus?

Mats Hummels nutzt die Zeit mit Ludwig in vollen Zügen

Obwohl Mats Hummels definitiv alle Hände voll zu tun hat und dadurch oft von seiner Familie getrennt ist, probiert er so viel Zeit wie möglich, mit seinem Sohn Ludwig zu verbringen. So erklärt Cathy beim "Avène Brunch": "Er ist viel unterwegs ja, aber wenn er da ist, ist er auch cool und sagt: 'Ich steh mit dem Ludwig auf.'" Wie goldig! Ebenfalls fügt sie hinzu: "Für Ludwig ist das natürlich sehr schön." Aber auch Cathy genießt diese Zeit in vollen Zügen!

Cathy nimmt sich Zeit für sich selbst

Wie Cathy weiter berichtet, nutzt sie die Zeit, wenn Mats sich um Ludwig kümmert, um nochmal ein wenig die Seele baumeln zu lassen. So erklärt sie: "Das ist schon Luxus. Er bemüht sich da sehr, weil er halt auch weiß, dass er nicht so viel da ist." Cathy kann dann nochmal ein-zwei Stündchen länger schlafen, oder startet mit ein wenig Frühsport in den Tag.