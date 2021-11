Cathy Hummels: Sexy Offensive! Sie zeigt Mats was er verpasst

Ihre Fans kommen in den Kommentaren aus den Schwärmen gar nicht heraus. Sie wird mit Zuspruch überschüttet: "Bist eine wunderschöne begehrenswerte Frau", "Was für ein Body", "Sympathisch: Mit Socken und Hotelschlappen statt Heels" sind nur ein paar der Komplimente, über die sich die hübsche Moderatorin freuen darf. Vielleicht genau das, was sie in dieser Zeit gerade braucht! Eins ist jedoch klar: Mit dieser sexy Offensive, setzt sie eindeutig ein Zeichen und zeigt Mats, was er verpasst!

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ehe-Drama um Cathy & Mats Hummels weiterentwickelt. Bleibt nur zu hoffen, dass es bei einer Trennung nicht zu einer Schlammschlacht à la Jimi Blue & Yeliz kommt. Mehr dazu im Video: