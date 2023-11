Cathy Hummels: Sie leidet noch immer unter der Trennung von Mats

Als sie das Standesamt besuchte, in dem sie und Mats sich das Ja-Wort gegeben hatten, erinnert sich Cathy an die Vergangenheit, wie sie gegenüber "Bunte" verrät: "Und natürlich hat das auch was Trauriges, weil wir jetzt geschieden sind und ich mir damals gewünscht habe, dass ich heirate und dann für immer mit Mats zusammenbleibe. Deshalb tut es natürlich manchmal noch weh", erzählt die Moderatorin.