Cathy Hummels: Stalking-Horror! Die Polizei muss eingreifen

"Ich hatte richtig Angst und habe die Polizei gerufen. Es war schrecklich. Der Typ hat erst 40 Minuten an meiner Tür geklingelt", erzählt Cathy anschließend im Gespräch mit "Bild". Verrückt: Der alkoholisierte Mann hatte es sich bereits in seiner Unterhose auf dem Gartenstuhl bequem gemacht! Dem Nachbarn erzählte er, dass er gerne mit Cathy sprechen würde.

Mittlerweile wurde der Mann festgenommen und Cathy hat eine Strafanzeige gestellt. "Mir geht es soweit gut", versichert sie nach dem Schock gegenüber RTL. "Mein Papa ist jetzt bei mir. Der Typ verfolgt mich schon seit Monaten. Er war wohl öfter hier."

Besonders bitter: Es ist nicht das erste Mal, dass Cathy sich vor jemandem muss. "Ich hatte auch schon mal in den USA die Situation, dass ein Mann in mein Zimmer eingedrungen ist", berichtet sie. "Es ist ein bisschen komisch, dass ich das so sage. Aber: Es war krass in der Sekunde, aber ich kann sowas relativ schnell abhaken.”