Cathy Hummels: Überraschung - Sie feiert ihren Hochzeitstag mit Mats

Der Beziehungsstatus von Cathy und Mats Hummels ist für viele immer noch ein großes Rätsel. Eigentlich sollen die beiden längst getrennt sein. Der 33-Jährie soll sogar wieder daten. Trotzdem zeigt er sich immer wieder mit Ex(?) Cathy. So auch an ihrem siebten Hochzeitstag.

"Das verflixte 7. Jahr … in loving memory of 15.6.15 - Auf diesem Bild seht ihr meine größte Liebe L. #everythinginlifehappensforareason", schreibt die Moderatorin dazu.