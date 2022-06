Iris Klein: Einstweilige Verfügung gegen die Mutter von Daniela Katzenberger

Der Streit zwischen der 55-Jährigen und Silke Katzenberger, der Ehefrau von Iris Sohn Tobias hält schon länger an. Im Mai knallte es gewaltig. Die Mutter der schwangeren Jenny Frankhauser ärgerte sich öffentlich darüber, dass Silke den Namen des ungeborenen Babys mehrfach falsch aussprach. Sie sah dies als Angriff und Spott gegenüber dem Kind. Für sie sei dieses Verhalten "das Asozialste, was es gibt auf der Welt" und "gleichzusetzen mit Kindesmissbrauch". Weiter schrieb sie damals auf Social Media: "Denn wenn man kleine Kinder in 'nen Streit miteinzieht, oder sogar ungeborenen Kinder noch dazu, oder wenn man Tiere quält deswegen, da hab ich kein Verständnis dafür."

Im Streit veröffentlichte der Realitystar auch Sprachnachrichten und Chats ihrer Schwiegertochter. Das hat jetzt Konsequenzen...