Cathy Hummels & Mats Hummels: Öffentliches Statement zu ihrer Trennung

Aber warum jetzt diese Attacke gegen Mats, der in Dortmund spielt und lebt, sie aber mit Söhnchen Ludwig in München ließ? Klar, das Paar hat sich seit Monaten nicht mehr zusammen gezeigt. Stattdessen jettete Cathy allein ans andere Ende der Welt, um in Thailand die TV-Show "Kampf der Realitystars" zu moderieren. Trotz zweiwöchiger Quarantäne in Bangkok, trotz langer Trennung von ihrem Sohn. Auf Instagram zeigte sie sich im Bikini, bei Sport und Styling. Doch ihre Seele scheint zu leiden. "In letzter Zeit wurde ich menschlich oft enttäuscht", gesteht die 33-Jährige offen. "Teilweise bin ich von menschlichem Verhalten so enttäuscht, dass ich oftmals kurz davor bin, den Glauben an das Gute zu verlieren", schreibt sie. Außerdem erzählt sie, dass momentan "Ludwigs Papa mal Mama und Papa in einem (Ausnahmezustand!)" sein muss. Was auffällt: Sie schreibt nicht mal mehr den Namen ihres Mannes, sondern nennt ihn nur "Ludwigs Papa". Klingt nach ziemlich großer Distanz – räumlich und emotional …