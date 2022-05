Cathy Hummels & Mats Hummels nach Krisengerüchten: Umzug nach Miami

Die letzten Wochen waren für Cathy Hummels alles andere als leicht! So musste die Beauty nicht nur allerhand Krisengerüchten über ihre Ehe die Stirn bieten, es tauchten auch immer neue Frauen auf, die über angebliche Treffen mit Mats auspacken wollten. Doch wie es scheint, konnten die Negativ-Schlagzeilen dem guten Verhältnis zwischen Cathy und Mats nicht schaden! Ganz im Gegenteil sogar! So befinden sich die beiden aktuell im Familienurlaub in Miami und haben sich prompt in die Stadt verliebt! Scheinbar sogar so sehr, dass Cathy nun erstmals über einen Umzug dorthin schwadroniert!

