Cathy Hummels & Steffen Henssler: Flirt-Attacke! Es wird heiß

Cathy Hummels (36) ist seit der Trennung von Mats Hummels (35) 2021 Single. Über ihren Ex hinwegzukommen, hat Cathy viel Kraft gekostet, auch Monate später kamen immer wieder Emotionen hoch. Trotzdem ist die Moderatorin bereit für eine neue Liebe! Die Versuche, ihren neuen Mr. Right zu finden, scheiterten allerdings bisher. Da Datingsapps und Co. keinen Erfolg brachten, probiert es die 36-Jährige jetzt offenbar bei ihren TV-Kollegen!