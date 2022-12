Cathy Hummels: Von wegen Freunde! Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht

Auf den ersten Blick gehen beide Frauen offen mit ihren psychischen Erkrankungen um. So bekannte Sophia erst kürzlich: "Aktuell muss ich ehrlicherweise gestehen, dass (…) mich meine alten destruktiven Verhaltensmuster wieder eingeholt haben. Ich hatte wieder Essanfälle."

Ebenso freimütig erwähnt Cathy ihre Depressionen, allerdings so oft, dass der Verdacht naheliegt, sie könnte ihre psychischen Probleme als Businessmodell betrachten. So bekam sie für einen Post gerade eine klare Ansage von der Betroffenenorganisation Deutsche Depressionsliga: "Frau Hummels, Sie erwecken den Anschein, die Depression für Werbezwecke zu benutzen. Depression ist weder schick, noch en vogue." Vielleicht täte es Cathy ja gut, wenn sie derlei berechtigte Einwände mal von ihrer Vertrauten Sophia zu hören bekäme. Doch statt sich ernsthaft und gegebenenfalls auch selbstkritisch mit dem Thema mentale Gesundheit zu beschäftigen, präsentieren die beiden sich in den sozialen Medien lieber als lustiges Gespann beim Knuddeln, Faxen machen und Sprüche klopfen. Klar kommt sowas sympathisch rüber und punktet bei den Fans. Erweckt aber auch irgendwie den Eindruck, dass diese ach so innige Frauenfreundschaft nur Show ist …

