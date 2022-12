Chris Broy & Eva Benetatou: Trotz Rosenkrieg - Sie feiern gemeinsam Weihnachten!

Für ihren Sohn versucht sich das Ex-Paar regelmäßig zusammenzureißen, damit der 1-Jährige trotz Trennung Mama und Papa gleichermaßen sehen kann. So feierten sie seinen ersten Geburtstag im Juni dieses Jahres bereits gemeinsam. Jetzt stehen weitere gemeinsame Feiertage an: Wie Chris verrät, wird es an Weihnachten aber wohl nur ein kurzes "Aufeinandertreffen" geben: "Nicht zusammen, aber für ein zwei Stunden werde ich rüber gehen", erklärt er.

Das Wichtigste für Chris ist dabei, seinem Sohn seine Weihnachtsgeschenke überreichen zu können. Auf "Happy Family" wird er dabei allerdings nicht machen.

